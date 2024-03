Zadić in Serbien, Montenegro und Kosovo: "Zukunft der Westbalkanstaaten liegt in EU"

Österreich präsentiert sich in Brüssel aus verschiedenen, vor allem eigennützigen Gründen immer wieder als Anwalt der südosteuropäischen Länder, etwa im Bereich Migration (sind die Staaten selbst EU-Mitglieder, gibt es weniger Abwanderung von dort nach z.B. Österreich, so die Idee). Aber auch die hohen Summen an Direktinvestitionen in der Region sowie die Friedensmissionen, an denen sich auch das österreichische Bundesheer beteiligt, spielen hier eine Rolle.

Diese Woche war Justizministerin Alma Zadić (Grüne) bei ihren Amtskollegen in Serbien, Montenegro und im Kosovo, um noch vor der österreichischen Nationalratswahl im Herbst eine Justizkooperation mit allen sechs Westbalkan-Staaten abzuschließen. Entsprechende Erklärungen mit Bosnien und Herzegowina, Albanien und Nordmazedonien wurden bereits in den vergangenen Jahren unterzeichnet.

Sehr häufig reisen Regierungsmitglieder und andere Politiker daher von Wien nach Belgrad, Sarajewo und Co, um ihre Unterstützung zu beteuern. So sind Wirtschaftsminister Martin Kocher und EU-Ministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) kommende Woche in Montenegro und Albanien.

Der Kosovo strebt ebenfalls einen EU-Beitritt an, ist aber bisher nur ein "potenzieller Kandidat". Fünf EU-Mitglieder - Spanien, Griechenland, Rumänien, die Slowakei und Zypern - erkennen die 2008 ausgerufene Unabhängigkeit des Kosovo nicht an.

Mit ihrer Reise sende sie ein klares Signal an die Region, so Zadić, die selbst 1984 in Tuzla (Bosnien-Herzegowina) geboren wurde und im Zug der Balkankriege in den 1990er-Jahren mit ihrer Familie nach Österreich geflüchtet ist: "Österreich wird den Westbalkanstaaten auf ihrem Weg in die EU weiterhin als verlässlicher Partner zur Seite stehen". Die Zukunft dieser Länder liege in der Europäischen Union.

Kontroverses Gleichstellungsgesetz

In Belgrad tauschte sich Zadić auch mit Vertreterinnen verschiedener serbischer Frauenorganisationen aus. Eins der Hauptthemen war ein 2021 verabschiedetes Geschlechter-Gleichstellungsgesetz. Darin wird u.a. geschlechtersensible Sprache als Mittel definiert, um die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen zu fördern. Daher soll sie in Schulbüchern, Zeugnissen, Medien etc. verwendet werden. Wird das nicht umgesetzt, drohen Geldstrafen.