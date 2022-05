Ivica Osim: Der Moralapostel, den sie "Schwabo" und "Strauß" nannten

Sein geliebtes Sarajevo

In Folge sollte der "Strauß von Grbavica" - diesen Spitznamen verpassten ihm die jugoslawischen Medien, weil er mit dem Ball so gut umgehen konnte wie der Walzerkönig mit den Noten - noch einige Erfolge feiern. Noch 1992 heuerte er beim griechischen Riesen Panathinaikos Athen an, wo er zwei Titel holte. Anschließend machte er (bei allem Respekt für den SK Sturm Graz) aus einem mittelmäßigen österreichischen Klub einen Meister und Champions-League-Teilnehmer. Es folgte der Sprung nach Japan, wo er zuerst Mittelständer JEF United zum ersten Titel in der Klubgeschichte führte, später aber zum Teamchef avancierte.

Auch in Japan, wo er sich enormer Beliebtheit erfreute, die in einem Buch über seine Fußball-Weisheiten mündete, hatte er einmal eine denkwürdige Pressekonferenz abgehalten. Zuerst blieb er dem Elfmeterschießen im Viertelfinale der kontinentalen Asienmeisterschaften gegen Australien fern, um dann vor Medienleuten zu erklären: "Das Elferschießen wäre nicht gut für mein Herz gewesen. Ich möchte nicht auf der Bank der japanischen Nationalmannschaft sterben, sondern in meiner Heimatstadt Sarajevo".

Am Ende sollte es dann doch nicht sein geliebtes Sarajevo werden, sondern Graz. Ivica Osim starb fünf Tage vor seinem 81. Geburtstag. An einem Tag, der jugoslawischer nicht sein könnte: Dem 1. Mai, den alle Ex-Jugoslawen aus einer Nostalgie heraus, groß feiern.