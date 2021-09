Die ÖVP will ein Scharia-Verbot: Ist das nötig und machbar?

Der Begriff „Scharia“ ist arabisch und wird in etwa mit „Weg zur Quelle/Tränke“ bzw. „der (von Gott) gebahnte Weg“ übersetzt. Im Prinzip umfasst die Scharia die gesamte Normenlehre des Islam. Man kann sich das aber nicht als Gesetzbuch vorstellen, denn es gibt kein „Scharia-Buch“, wo alles festgehalten wird. Viel mehr liefert die Scharia Methoden zur Normenfindung. Die Interpretation hat sich über die letzten 1400 Jahre hinweg entwickelt – sie ist also dynamisch. Sie umfasst grundlegende Elemente der Glaubenspraxis von Muslimen und Musliminnen, etwa Speisevorschriften, Rechtsvorschriften, Rituale, aber auch ethische Aspekte, etwa in Bezug auf den Umgang mit den Schöpfungen Gottes, zu welchen Menschen, Tiere, die Natur zählen.

Die ÖVP will die Scharia in Österreich verbieten. Ist das überhaupt nötig? Wie kann das funktionieren?

Nehmen wir an, das Verständnis der ÖVP von Scharia wäre ähnlich dem von muslimischen Extremisten, nach welchem es nur eine Auslegung der Scharia gäbe und Körperstrafen und Züchtigung an erster Stelle stünden: Dann müsste man fragen, was hier verboten werden soll, was in Österreich nicht ohnehin verboten ist. Oder aber die ÖVP versteht unter dem Begriff Scharia auch andere religiöse Normen und Vorschriften, wie das Gebet, das Fasten oder Almosen. In dem Fall müsste man daran erinnern, dass wir in einem Rechtsstaat leben, in dem die Religionsfreiheit gesetzlich verankert ist.

Sie halten ein Scharia-Verbot also für nicht machbar?

Die Frage eines Scharia-Verbots stellt sich nicht, weil nichts verboten werden kann, was schon verboten ist und ebenso wenig etwas verboten werden kann, was verfassungsrechtlich geschützt ist. Es ist auch nicht das erste Mal, dass derartige Vorstöße als verfassungswidrig gewertet werden. Etwa ein Jahr ist es her, dass der Verfassungsgerichtshof das Kopftuchverbot an Volksschulen aufgehoben hat. Das hatte auch mit dem Gleichheitsgrundsatz zu tun, den die ÖVP – gerade in ihrer Islampolitik – oft versucht zu untergraben. Es geht nun mal nicht, derartige Gesetze nur für einzelne Religionsgemeinschaften zu beschließen.