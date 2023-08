Neues "Sprachportal" zum Deutschlernen

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) bietet für Zuwanderinnen und Zuwanderer ein neues kostenloses Angebot zum Deutschlernen. Am "ÖIF Sprachportal" (sprachportal.at) finden sich mehr als 5.000 Übungen, mehr als 500 audiovisuelle Features und laufend Live-Online-Kurse und berufsspezifische Kurse, so der Fonds am Mittwoch in einer Aussendung.

Die Plattform richtet sich an alle Sprachniveaus - von Alphabetisierung bis C1. Das seit 2012 bestehende Sprachportal wurde nun erneuert und ergänzt: Im Zentrum stehen laut ÖIF Angebote zum berufsbegleitenden und berufsvorbereitenden Deutschlernen - etwa fachspezifische Deutschkurse zu den Berufsfeldern Gastronomie, Hotellerie und Tourismus und Lebensmittelhandel.