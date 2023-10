In Wien erinnerte man an die Opfer des Hamas-Terrors

Am Mittwoch am Abend hat es in Wien eine Gedenk-Veranstaltung gegeben. Dabei wurde an Menschen in Israel erinnert, die von den Hamas-Terroristen getötet wurden. Zu der Veranstaltung kamen auch österreichische Politiker. Zum Beispiel Bundeskanzler Karl Nehammer, und Vizekanzler Werner Kogler. Auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig war dabei.

Bundespräsident Alexander van der Bellen konnte nicht kommen, weil er krank ist. Aber er schickte einen Brief, der vorgelesen wurde. Alle Politiker bei der Veranstaltung verurteilten die Verbrechen der palästinensischen Hamas.