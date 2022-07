In vielen Ländern sind die Preise gestiegen

In fast allen Ländern in Ost-Europa sind im Mai die Preise gestiegen. Das heißt, das Leben in den Ländern ist viel teurer geworden. Die Teuerung lag im Durchschnitt bei 11 Prozent. In der Türkei sind die Preise sogar um 69 Prozent gestiegen.

Schuld ist der Krieg in der Ukraine. Dadurch ist das Getreide knapp geworden und Lebensmittel kosten viel mehr. Auch in Österreich spürt man die Auswirkungen des Krieges immer mehr. Alles wird teurer.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++