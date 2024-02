In Österreich gibt es bereits mehr als 50 bestätigte Masern-Fälle

Man hat in Österreich bereits über 50 Fälle von Masern bestätigt. Es waren bis zum 9. Februar 55 Fälle. Vor einem Jahr waren es über 180 Fälle. Nur Rumänien hatte so viele Fälle wie Österreich. Diese 2 Länder hatten also die meisten Masern-Fälle in Europa.

Die Krankheit könnte auch schon ausgerottet sein. Aber es gibt noch immer viele Menschen, die sich weigern, sich gegen Masern impfen zu lassen.