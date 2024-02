Russischer Luftangriff sorgt für Stromausfall in der Ukraine

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat Russland die Ukraine wieder mit Drohnen und Raketen angegriffen. Es entstand großer Schaden. Ein Stromwerk geriet in Brand. Dadurch fiel der Strom in rund 29.000 Haushalten in einer Stadt aus. In der Nachbarstadt haben 10.000 Haushalte kein Wasser.

Auch in der Großstadt Charkiw schlugen Raketen ein. Es ist aber unklar, ob es Opfer gab.