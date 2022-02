In Europa haben nur zwei Länder den Angriff Russlands nicht verurteilt

Immer wieder die Amerikaner

Vučić, so scheint es, würde mit allem, was in der Ukraine passiert, am liebsten nichts zu tun haben. "Wir schaden uns selbst damit, anstatt die Ruhe zu bewahren und unversehrt durch diese Weltkrise zu gehen", sagte er in einer, in seiner Manier, also dramatisch abgehaltenen Fernsehansprache am Montag. "Bei uns sind 80 Prozent der Medien auf der russischen Seite, die restlichen 20 Prozent sind im Voraus gegen die Russen".

Anstatt sich selbst zu positionieren, lässt Serbiens Machthaber die Medien für ihn sprechen. Diese haben die Schuldigen für alles Böse, das in der Welt vor sich geht, längst auserkoren. Es seien die "Amerikaner" - sie würden gerade die ganze Welt ins Chaos stürzen, hört man dieser Tage in Serbien mehr denn je.

Übrigens, auf einer Europa-Karte des Radio Free Europe, die Länder zeigt, die Russlands Tun nicht verurteilt haben, ist ein Land mit einem Sternchen versehen. Es handelt sich um Bosnien-Herzegowina. Das dortige, dreiköpfige Präsidium hat sich nicht offiziell positioniert. Zwei Präsidiumsmitglieder unterstützen die Haltung der EU, das dritte Mitglied ist ein bosnischer Serbe.