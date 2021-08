In diesem Sommer urlaubten in Kroatien so viele Weltstars wie nie zuvor

In Kroatien gibt es in diesem Sommer guten Grund zum Jubeln - zumindest was den Tourismus angeht. Vor wenigen Tagen erklärte der Direktor des kroatischen Tourismusverbandes Kristjan Staničić, dass seine Erwartungen bereits vor dem Ende der Urlaubssaison übertroffen wurden. Man habe 60 bis 65 Prozent des Touristenverkehrs aus dem Jahr 2019 geplant, aber schon 70 Prozent erreicht.

Den Angaben des Tourismusverbandes zufolge hätten sich Mitte August immer noch über eine Million Touristen in Kroatien aufgehalten. Darunter sind auch ungewohnt viele, sehr Berühmte, die ungewollt die Werbetrommel für das Adria-Land rühren. So erregt derzeit ein im wahrsten Sinne des Wortes großer Mann die öffentliche Aufmerksamkeit. Der für viele der beste Basketballer aller Zeiten, Michael Jordan, ist vor wenigen Tagen mit dem Privat-Jet in Split gelandet. Die Ankunft der Sport-Legende ist den kroatischen Medien freilich nicht entgangen.