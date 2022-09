In diesem Land leben die größten Menschen der Welt

Ursachenforschung

Unschlüssig sind sich die Forscher, wenn es um die Ursachenforschung geht. Lange Zeit war die These des US-amerikanischen Anthropologen Carleton Stevens Coon stark verbreitet. Der Professor an der Harvard-Universität lehrte in den 1920er Jahren, dass die Mineralien für die überdurchschnittliche Körpergröße in dieser Region ausschlaggebend sind. Laut Coon würden die größeren Menschen in der Region auf Kalkstein leben, während die kleineren, wie Albaner, auf Sandstein lebten. Jüngste Daten deuten jedoch darauf hin, dass Ernährung und Genetik wahrscheinlichere Ursachen sind.



Besonders interessant ist ein anderer Aspekt der Studie, der sich Bosnien und Herzegowina widmet. Aufgrund von Ernährungsunterschieden zwischen Religionsgemeinschaften würde das kleine Vielvölkerland einen faszinierenden Einblick in die Auswirkungen der Ernährung auf die Körpergröße bieten. Der Verzehr von Schweinefleisch, das als Hauptproteinquelle dient, ist bekanntlich im Islam verboten, was den doch deutlichen Größenunterschied von 2,2 cm zwischen den Bewohnern des muslimischen Teils von Sarajevo (181,8 cm) und seinem überwiegend serbisch geprägten östlichen Stadtrand (184,0 cm) erklären würde. Auch in anderen religiös gemischten Teilen des Landes, wie etwa um die herzegowinische Hauptstadt Mostar, sind Muslime 2-3 cm kleiner als ihre serbischen oder kroatischen Nachbarn.