Im Straßenverkehr sind Frauen sicherer unterwegs als Männer

Laut dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sind Frauen in Österreich sicherer im Straßenverkehr unterwegs als Männer. Sie gefährden sich selbst und auch andere Verkehrs-Teilnehmer weniger oft als Männer. Denn Männer verursachen doppelt so viele Verkehrsunfälle mit Personenschaden als Frauen. Das zeigt eine Untersuchung des VCÖ.

In den vergangenen 3 Jahren starben zudem mehr als doppelt so viele Männer bei Verkehrsunfällen. Männer sind auch 6 Mal so häufig alkoholisiert an Zwischenfällen auf der Straße beteiligt.