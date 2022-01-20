Hükümet bir milyar Euro bütçeli aşı piyangosu başlatıyor

Perşembe günü zorunlu aşılama nihai olarak Parlamento tarafından kararlaştırılacak. Aşı olma zorunluluğuna ek olarak daha fazla aşı teşviki planlanmaktadır. Bu, aşılananların ödüllendirilmesi anlamına gelir.

Aşı çekilişi

Aşılı kişiler için aşı çekilişi yapılacaktır. Hatırlıyoruz: SPÖ parti lideri Pamela Rendi-Wagner Aralık ayında tüm aşıları yapılmış kişilere 500 avroluk bir kupon verilmesini önermişti. Bu model artık uyarlanmış bir biçimde uygulanacak. Hükümet 15 Mart'tan itibaren tüm aşılanmış kişiler arasında alışveriş kuponlarının çekileceği bir aşı piyangosuna gerçekleştirecek. Bunun için bir milyar avro yatırım yapacak. Başbakan Karl Nehammer'e göre, her doz aşı kazanma şansını artırıyor, yaklaşık her onuncu bilette 500 Euro'luk bir kupon kazanılabilecek. 'Belediye

Aşı Kampanyası' için 75 milyon

Belediyeler için mali teşvik sistemi olacak. Yüzde 80 aşılama oranı olan belediyelere toplam 75 milyon Euro, yüzde 85 toplam 150 milyon ve yüzde 90 ile 300 milyon Euro dağıtılacak. Örnek olarak Nehammer 3.000 nüfuslu bir belediyeyi verdi. Öyle bir belediye mesela yüzde 80 asi oranıyla 30.000 Avro, yüzde 85 ile 60.000 Avro ve yüzde 90 ile 120.000 Avro alabilecek.