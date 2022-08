Heuer starke Reallohnverluste in Österreich

Die Arbeitnehmer in Österreich werden heuer Reallohnverluste hinnehmen. Sie werden also deutlich weniger Geld in der Tasche haben. Das schätzt das deutsche Wirtschaftsinstitut WSI. Sogar bei Gehältern über dem Kollektivvertrag wird es 2022 ein Minus von 4,2 Prozent geben. Grund dafür ist die hohe Inflation.

Österreich ist damit das zweitschlechteste Land der EU. Nur in Tschechien verlieren die Arbeitnehmer mehr, nämlich 8,3 Prozent. Der EU-Durchschnitt beträgt 2,9 Prozent. Am wenigsten verlieren die Arbeitnehmer in Ungarn, nämlich nur 0,3 Prozent.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch hier: