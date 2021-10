Hausdurchsuchungen in ÖVP-Zentrale und Kanzleramt

Am Mittwoch hat es mehrere Hausdurchsuchungen im Umfeld der Partei ÖVP gegeben. Betroffen waren enge Vertraute von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Auch Arbeitsplätze im Kanzleramt und in der ÖVP-Zentrale in Wien wurden durchsucht. Es gab in den vergangenen Tagen schon Gerüchte über mögliche Hausdurchsuchungen. Es dürfte bei den Hausdurchsuchungen um neue Vorwürfe rund um Zeitungs-Inserate gehen.

Konkret soll es um Vereinbarungen mit Wolfgang Fellner gehen. Er ist Herausgeber der Tageszeitung "Österreich". Die Staatsanwaltschaft ermittelt laut Medien wegen Bestechung und Bestechlichkeit.