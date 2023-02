"Haltung statt Festung!": SOS Balkanroute startet Spendenaufruf

Die SOS Balkanroute ruft dazu auf, GeflĂĽchtete an den EU-AuĂźengrenzen mit Spenden zu unterstĂĽtzen. Dazu findet am 12. Februar die letzte Sammelaktion in diesem Winter im ArtSocialSpace Brunnenpassage (Brunnengasse 71/ Yppenplatz) in Wien-Ottakring auf. "Keine Spende zu klein ist. Jede Jacke, jeder Schlafsack und jedes Paar Socken kann Leben retten", betont die Hilfsorganisation.

Spenden können von 13 bis 19 Uhr abgegeben werden. Ab 19 Uhr findet eine Podiumsdiskussion (siehe Infobox).