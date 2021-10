Bei so einer schwerwiegenden Pflichtverletzung drohen den Beamten Strafen, von Gehaltsreduktion in Höhe von 20 Prozent bis zur Kündigung. Die kroatische Polizei sieht bei solchen Vorgehen nichts Kontroverses: Das sei "eine übliche Behandlung in großen Anlagen mit so vielen Personen" und die Beamten mussten "an die gesetzlich vorgeschrieben Vorgehensweise erinnert werden".