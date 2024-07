Gastarbeiter-Denkmal in Wien: Zwischen Politik und Notwendigkeit

Im Zuge des Anwerbeabkommens wurden in den 1960er Jahren die sogenannten Gäste aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien nach Österreich geholt. 60 Jahre sind seit dem Abkommen vergangen - von den damaligen Gastarbeitern ist weder in der Politik noch in der Öffentlichkeit etwas zu spüren. "Sie wurden nicht als vollwertige Mitglieder der österreichischen Gesellschaft gesehen, sondern als Gäste, die im Idealfall bald wieder in ihre Heimatländer zurückkehren", erklärt Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin an der WU Wien.