Skandal um Ex-Handballstar: Schlug Frau, hortete Waffen

Klara Buntić fürchtet um ihr eigenes Leben

"Wir stehen alle unter Schock. Wäre jemand anderes an seiner Stelle, wäre er in Untersuchungshaft geblieben - bei Waffenbesitz, Gewalt vor einem minderjährigen Kind unter Drogen- und Alkoholeinfluss", sagte Klara Buntić in einem Interview mit dem Onlineportal Bljesak.info. Darin erzählte sie von dem Angriff ihres Mannes, bei dem sie irgendwann "die Augen geschlossen" und gesagt habe: "Was auch immer passiert..." Sie beschloss, öffentlich über alles zu sprechen, weil sie um ihr eigenes Leben fürchte. Denn ihr Mann würde daheim vier Sturmgewehre, automatische Gewehre, Bomben, Kalaschnikows und vieles mehr horten.

"Er hat mich schon einmal geschlagen. Aber das war jetzt blutrünstig, und ich wusste, wenn ich nicht entkomme, ist es vorbei", sagte Klara Buntić in einem weiteren Interview mit dem Blatt Jutarnji list. "Er beschloss, mich zu töten. Er schlug mich mit aller Kraft, mit seinen Händen, Beinen, Fäusten, irgendeinem Gegenstand. Ich habe ihm die ganze Zeit gesagt, dass ich es nicht verdient habe", schilderte die Frau den Vorfall, nach dem sie mit dem neun Monate alten Baby ins Haus ihrer Eltern geflüchtet war. Ihren Angaben zufolge habe sie dabei einen Knochenbruch erlitten, der sogar eine Operation nach sich gezogen haben soll.