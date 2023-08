10 Spieler der Handball-WM in Kroatien spurlos verschwunden

Ein großer Teil der U-19-Handballmannschaft aus Burundi gilt seit Sonntagnachmittag offiziell als vermisst. Insgesamt zehn Spieler verließen am Mittwoch vorzeitig das Mannschaftsquartier in Rijeka - nur drei Spieler blieben in dem Studentenwohnheim in Kroatien. Das afrikanisch Team hätte noch zwei Spiele - gegen Bahrain und Neuseeland - am kommenden Donnerstag und Freitag gehabt.

Wie die Polizeibehörde der Gespanschaft Primorje-Gorski Kotar jetzt mitteilte, seien Ermittlungen eingeleitet worden, um die zehn jungen Männer ausfindig zu machen.

