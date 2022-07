"Europa hat in Srebrenica versagt"

Zu dem Gedenken in Srebrenica ist aus Österreich die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, mit Vertreterinnen und Vertretern von Grünen und NEOS angereist. Auch der Hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegowina Christian Schmidt und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nahmen daran teil.

"Europa hat in Srebrenica versagt. Und wir stehen zu unserer Schande", hatte Borrell zusammen mit Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi in einer Aussendung anlässlich des 27. Gedenktages an den Genozid gesagt. Auch heute sei Frieden nicht selbstverständlich. "Die ungerechtfertigte und unprovozierte Aggression Russlands gegen die Ukraine hat einen brutalen Krieg auf unseren Kontinent zurückgebracht."

Es sei "mehr denn je unsere Pflicht" an den Völkermord von Srebrenica zu erinnern: "Die Massentötungen und Kriegsverbrechen, die wir in der Ukraine beobachten, wecken lebhafte Erinnerungen an die Kriege auf dem westlichen Balkan in den 1990er Jahren." Europa habe nicht vergessen, was in Srebrenica geschehen sei. "Wir sind selbst dafür verantwortlich, dass wir nicht in der Lage waren, den Völkermord zu verhindern und zu beenden." Wenn man sehe, wie die Sicherheit und Stabilität Europas und die auf Regeln basierende internationale Ordnung zutiefst erschüttert würden, werde man daran erinnert, dass Europa für Frieden, Menschenwürde und die universellen Werte eintreten müsse. Borrell und Várhelyi wünschten sich "in diesen gefährlichen Zeiten", dass Bosnien-Herzegowina Fortschritte bei der Versöhnung mache, die Altlasten der Vergangenheit überwinde und den Weg zur EU-Integration entschlossen weitergehe.