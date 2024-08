Wer keinen EU-Pass besitzt, muss für die Befreiung von der Visumpflicht bei der Einreise in die Europäische Union eine Gebühr von 7 Euro zahlen.

Lange war das neue Einreisesystem für Reisende aus Drittstaaten in die EU geplant – bereits 2021 sollte die elektronische Einreisegenehmigung Etias eingeführt werden. Dann wurde der Starttermin auf 2023 verschoben, nun scheint sich die EU doch noch auf einen Termin geeinigt zu haben: Ab Frühjahr 2025 soll das neue System eingeführt werden, das automatisierte Ein- und Ausreisesystem EES soll aber bereits ab dem 10. November 2024 für Reisende gelten.

Neue Grenzkontrollen

Das bedeutet, dass Nicht-EU-Reisende, die in den Schengenraum einreisen wollen, an den EU-Grenzen neue Grenzkontrollen beachten müssen. "Transportunternehmen, Bahnhöfe sowie Flughäfen bereiten sich auf die neue Maßnahme vor", so Ylva Johansson, EU-Kommissarin für Inneres und zuständig für die Infrastruktur des EES, gegenüber Euronews.

Das EES wird den Passstempel durch eine digitale Registrierung ersetzen, bei der Nicht-EU-Bürger ihre Daten jedes Mal angeben müssen, wenn sie die Außengrenzen des Schengen-Raums betreten oder verlassen. Damit soll sichergestellt werden, dass sie sich nicht länger als 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum aufhalten.