Regeln gegen Geldwäsche: EU beschließt Bargeldobergrenze von 10.000 Euro

In der EU gilt künftig eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro. Die Mitgliedsstaaten beschlossen am Donnerstag diese lange und kontroversiell diskutierte Grenze sowie weitere Regeln gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung .

Die Bargeldobergrenz e wird demnach in drei Jahren gelten - allerdings nicht für Transaktionen unter Privatpersonen , von denen keine beruflich mit dem jeweiligen Verkaufsobjekt handelt. Regierungen können auch eine niedrigere Höchstgrenze festlegen.

In Österreich gab es bisher kein Limit. In Deutschland gibt es bisher auch keine Grenze für das Zahlen mit Scheinen und Münzen. Wer Beträge über 10.000 Euro bar bezahlen will, muss sich aber ausweisen und nachweisen, woher das Geld stammt. Der Händler ist verpflichtet, diese Angaben zu erfassen und aufzubewahren.

Die neuen Vorschriften geben außerdem den Finanzermittlungsstellen - in Deutschland beim Zoll angesiedelt - mehr Befugnisse, um Fälle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu analysieren und aufzudecken sowie verdächtige Transaktionen auszusetzen.