Erdoğans Prestigeprojekt: Das größte Teeglas der Welt

Die Bedeutung des Tees für die Stadt soll in Zukunft auch mit einem Wahrzeichen gewürdigt werden. Seit 2020 wird auf Recep Tayyip Erdoğans Wünsch hin – dessen Heimat Rize auch übrigens ist - ein 29 Meter hohes Gebäude in Form eines türkischen Teeglases erbaut. „Das Gebäude haben wir in Form einer dünn taillierten Teetasse gestaltet, was ein Teil unserer Kultur ist. Besucher, die dieses Glas hier sehen, werden nicht vorbeigehen, ohne ein Selfie zu machen und es in den sozialen Medien teilen. Das Teeglas wird ein Symbol von Rize sein und zum Tourismus beitragen“, betonte der türkische Präsident.

Das ganze Projekt umfasst ein Areal von 9500 Quadratmeter, 4000 beansprucht das "Teeglas" selbst. In dem siebenstöckigen Gebäude sollen Läden entstehen, die Teespezialitäten aus der Region verkaufen und vorzeigen. Des Weiteren sind ein Tee-Museum sowie ein 3D-Kino, dass die Geschichte des Schwarzen Tees vorzeigen soll, geplant.