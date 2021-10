Erdoğan im Wanken: Explodierende Preise heizen Unmut der Türken an

Extreme Regenschauer und Überflutungen zerstörten kurz daraufhin Ortschaften an der Schwarzmeerküste im Norden des Landes. Und den „Meereschleim“, ein Ausscheidungsprodukt bestimmter Algen, der das Marmarameer zeitweise bedeckte, gab es auch noch. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wird immer größer und zeigt sich nun auch in sinkenden Umfragewerten. Die Regierungspartei stürzt an die 30-Prozent Marke. Im Vergleich dazu: Bei den Parlamentswahlen 2018 holte die AKP 42,6 Prozent der Stimmen. Auch die Umfragewerte des Koalitionspartners, der MHP, gehen zurück.