"Ein Wunder": 12-Jähriger nach 182 Stunden lebend geborgen

Bundesheer beendet Einsatz

Das Bundesheer hat mit Montag seinen Such- und Rettungseinsatz in der vom verheerenden Erdbeben schwer betroffenen türkischen Provinz Hatay beendet. Die Rettung von Menschen werde „aufgrund der fortgeschrittenen Zeit immer unwahrscheinlicher“, so Einsatzleiter Bernhard Lindenberg. Die Spezialkräfte wurden bereits am Sonntag zu keinem Einsatz mehr angefordert. Rückflug ist für Donnerstag geplant. 43 Tonnen Spezialausrüstung inklusive fünf Fahrzeuge müssen für die Rückreise vorbereitet werden.

Geplant ist, dass der „belastende Einsatz mit Militärpsychologen verarbeitet wird“, sagte Oberstleutnant Pierre Kugelweis. Die Stimmung unter den Soldaten „ist gut, wir sind sehr stolz, dass wir neun Menschenleben retten konnten“, berichtete der Oberstleutnant und erinnerte daran, dass es schon Erdbebeneinsätze gegeben habe, wo niemand gerettet wurde.