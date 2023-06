Ein Mann bedrohte eine Mitarbeiterin vom AMS und wurde angeschossen

In der Stadt Lienz in Osttirol hat ein Mann am Dienstag eine Mitarbeiterin vom AMS mit einem Messer bedroht. Als die Polizei kam, attackierte der Mann einen Polizisten und verletzte ihn am Oberarm. Daraufhin schoss ein anderer Polizist mit seiner Pistole auf den Mann und traf ihn in die HĂĽfte.

Die Polizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn ins Krankenhaus. Auch der verletzte Polizist wurde ins Krankenhaus gebracht. Zum Glück wurde niemand lebensgefährlich verletzt.