Diplomatischer Skandal: Kroatiens Premier wollte Bosnien-Präsident nicht treffen

Irgendetwas stimmte nicht auf dem obligatorischen Bild vom Empfang der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die gemeinsam mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte Sarajevo besuchte. Darauf sind nämlich die Deutsche, der Niederländer sowie die drei Mitglieder des bosnisch-herzegowinischen Präsidiums (Željko Komšić, Željka Cvijanović und Denis Bećirović) im Regierungssitz des Balkanstaates zu sehen, hinter ihnen sind aber vier Flaggen aufgestellt: die der EU-, die bosnische, die niederländische - und die kroatische. Was die letztere dort zu suchen hatte, könnte man sich an dieser Stelle fragen.

Zum Glück gibt es da so etwas wie ein Besuchsprotokoll. Dieses verrät, dass der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenković am Dienstagmorgen auch als Besucher des bosnisch-herzegowinischen Staatspräsidiums vorgesehen gewesen war. Plenković ließ das Treffen aber sausen. Der Grund ist der derzeit amtierende Präsident Bosnien-Herzegowinas Željko Komšić (die aus den drei konstituierenden Völkern gewählten Mitglieder rotieren im Vorsitz im Halbjahresrhythmus, Anm.) Das kroatische Mitglied des dreiköpfigen Staatspräsidiums wird von hochrangigen Politikern in Kroatien nicht als "legitimer Vertreter des kroatischen Volkes in Bosnien und Herzegowina" anerkannt. Komšić ist im Gegensatz zu seinen Vorgängern in diesem Amt ein Sozialdemokrat, der sich gegen den Ethnonationalismus stemmt. Kritisiert wird er vor allem von der kroatisch-nationalistischen Partei HDZ, die lieber einen ihrer Parteigänger in dem hohen Amt sehen würde.

➤ Spannungen am Balkan: Kroatien verwehrte Serbien-Präsident Vučić die Einreise