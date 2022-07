Die Politiker leben länger als die Bürger und Bürgerinnen

In vielen Ländern leben die Politiker länger als der Rest der Bevölkerung. Das haben Wissenschafter festgestellt. In Österreich leben Politiker im Durchschnitt 4 Jahre länger als die Bürger und Bürgerinnen. In der Schweiz sind es nur 3 Jahre, aber in den USA sogar 7 Jahre.

Warum Politiker länger leben, ist nicht ganz klar. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass Politiker sehr viel Geld verdienen. Das vermuten die Wissenschafter.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++