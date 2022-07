Der Neusiedler See immer seichter

Der Neusiedler See im Burgenland ist ein seichter See. Das heißt, er ist nicht tief. Nun wird er aber noch seichter. Denn durch Hitze und Wind verdunstet viel Wasser. Dadurch sinkt der Wasserstand. An manchen Stellen kommt schon der schlammige Boden des Sees zum Vorschein.

Im vorigen Jahr war der Neusiedler See noch 20 Zentimeter höher als jetzt. Am seichtesten bisher war der See im September 2003. Darauf fehlen jetzt nur 4 Zentimeter.

+++ Dieser Nachrichten√ľberblick ist in leicht verst√§ndlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschw√§chen. +++