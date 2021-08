Die Leiden der jüngsten LGBTIQA-Gemeinde am Balkan

Balkan-Liebe in Wien

2019 kamen nach Sarajevo Teilnehmer aus der ganzen Welt, viele vor allem aus denjenigen Ländern, in denen viele Ex-Jugoslawen leben, also auch Österreich. Heuer erwarte man aufgrund der Pandemie nicht so viele Gäste aus dem Ausland. Über organisierte Anreisen aus etwa Österreich wüssten die Veranstalter jedenfalls nichts. "Aus Sicherheitsgründen traut sich kaum jemand zu den Pride-Events am Balkan zu fahren", weiß Saša.

Gemeinsam mit Sabrina Anderson organisiert der serbisch-stämmige Saša in Wien Events für die LGBTIQA+-Community mit Balkan-Wurzeln. Zu den monatlich stattfindenden Partys kommen seiner Angabe nach zwischen 70 und 120 Personen. Die Veranstaltungsreihe "Balkan Love - Queer and Friends" ist der Nachfolger der in der Wiener Queer-Szene durchaus bekannten "BallCanCan"-Reihe, die eben Sabrina Anderson in den späten 1990er Jahren initiiert hat.

Zu den Partys des Vereins "Balkan Love - Gegen Homophobie am Balkan", der 2019 von Saša gegründet wurde, würden demnach Menschen kommen, die aus allen Ecken Ex-Jugoslawiens stammen. "Wir sind da, um homosexuelle Menschen vom Balkan, die hier leben, zu unterstützen. Nachdem wir nicht so viele sind, müssen wir umso mehr aufeinander schauen - unabhängig von der Herkunft. Beim Vienna Pride sind wir mit drei alten jugoslawischen Flaggen unterwegs gewesen und das hat niemanden gestört", sagt Saša mit einem Schmunzeln und fügt hinzu: "Unser Ziel ist es, allen zu zeigen, dass wir völlig normal sind."