Die Fußball-WM 2030 wird auf 3 Kontinenten gespielt

Der Fußball-Weltverband FIFA hat am Donnerstag eine Überraschung präsentiert. Die FIFA will die Männer-Fußball-WM 2030 auf 3 verschiedenen Kontinenten spielen lassen. Beginnen soll die Weltmeisterschaft in Südamerika mit 3 Spielen. Alle anderen Spiele sollen im Land Marokko in Nordafrika und in den europäischen Ländern Spanien und Portugal stattfinden.

Insgesamt werden Mannschaften aus 48 Ländern an der WM teilnehmen. Die Länder, in denen gespielt wird, freuen sich schon auf die WM. Es gibt aber auch Kritik an den Plänen. Viele Fans wünschen sich eine kleinere WM. Sie kritisieren die weiten Wege zwischen den Fußballstadien.