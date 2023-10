Die Fußball-WM 2030 streckt sich von Argentinien bis Spanien

Die Fußball-WM 2030 wird in sechs Ländern auf drei Kontinenten gespielt. Spanien, Portugal und Marokko werden Gastgeber sein. Das entschied der Weltverband FIFA am Mittwoch in einem virtuellen Meeting.

Doch die FIFA ließ sich eine vollkommene Neuigkeit einfallen: Die ersten drei Spiele des Turniers sollen in Uruguay, Argentinien und Paraguay stattfinden. „In einer gespaltenen Welt hat Fußball eine verbindende Kraft“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.