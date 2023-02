Der Mann, der aus Trümmern Zigarette rauchend geborgen wurde

Die Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind die größte Naturkatastrophe der letzten Jahrzente. Viele Existenzen und Leben wurden verstört. Einer, der in dieser schwierigen vielen dennoch ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte, ist, Soner Tuğtekin.

Der Mann wurde nach drei Tagen aus dem Trümmern in Adiyaman gerettet. Dass er dabei eine Zigarette rauchte, und auch auf Bitten der Rettungskräfte nicht damit aufhörte, machte ihn zur Berühmtheit. "Dank dir konnte ich seit Tagen das erste Mal lachen", kommentierten viele unter den Videos. "Was für ein Lebenswille", schrieben andere. Auch, dass er sich weigerte in das Krankenhaus zu fahren, weil es ihm doch gut ginge, feierten viele auf sozialen Medien.