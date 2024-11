Seit der Vereinsgründung im Jahre 2018 wurden rund 4.000 Beratungen mit Einzelpersonen und zahlreiche Kooperationen im Kunst- und Kulturbereich sowie mit psychosozialen, sozialen, pädagogischen und wissenschaftlichen Institutionen realisiert. Nun will man einen Schritt gehen und ein Zentrum für psychosoziale Gesundheit eröffnen.

"Rassistischen Schaden reduzieren"

Dieses soll ein Safer Space werden, in dem die psychosoziale Gesundheit von BIPoC, also Black, Indigenous und People of Color, im Vordergrund steht.

"Unser Zentrum soll in erster Linie ein offener Raum sein für Personen, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Mit unseren Workshops und Supervisions-Angeboten möchten wir rassistischen Schaden reduzieren. Wir gehen mit Individuen, Unternehmen, Vereine, Institutionen und sonstigen Stellen in einen Diskurs über Rassismus und unterstützen bei konkreten Maßnahmen, um Rassismus abzubauen", erklärt Taheri und ergänzt, dass Rassismus- sowie weitere überlappende Diskriminierungserfahrungen einen "immensen Einfluss auf das Wohlbefinden und die psychische sowie physische Gesundheit haben können." Verschiedene Studien hätten dies bewiesen.