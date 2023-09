Bus-Unglück in Kärnten fordert eine Tote und viele Verletzte

In Kärnten ist es am Dienstag in der Früh zu einem Bus-Unglück gekommen. Dabei starb eine 19-jährige Frau. 20 weitere Fahrgäste wurden verletzt. Die meisten Verletzten wurden ins Krankenhaus Friesach gebracht.

Der Bus war von Berlin nach Triest unterwegs. Um 4.45 Uhr kam der Bus von der Fahrbahn ab und kippte über eine Leitschiene. Danach blieb er auf der Seite liegen. Die Feuerwehr konnte die meisten Personen mit einer Leiter aus dem Bus retten.

Warum der Bus von der Fahrbahn abkam, ist bisher unbekannt. Ein Alkoholtest hat gezeigt, dass der Bus-Fahrer nicht betrunken war.