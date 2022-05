Bombenmeldungen an mehreren Schulen in Sarajevo

Vergangene Woche verging kaum ein Tag, an dem es in Serbien keine Bombenmeldungen gab. Zuerst waren die Schulen betroffen, später auch Shoppingzentren und öffentliche Plätze. Die Drohungen erwiesen sich glücklicherweise als falscher Alarm. Das Szenario scheint sich nun Richtung Westen verlegt zu haben.

Am Mittwoch läuteten nämlich im Nachbarland Bosnien und Herzegowina die Alarmglocken. Das Innenministerium des Kantons Sarajevo hat am frühen Morgen Informationen darüber erhalten, dass an 110 Volks- und Mittelschulen in mehreren Teilen Sarajevos, die 18.000 Schüler besuchen, Bomben gelegt wurden. Die Drohungen kamen, wie eine Woche zuvor in Serbien, per E-Mail.