Beş yaş ve üstü: Biontech / Pfizer'in çocuk aşısı onay aldı

Biontech / Pfizer'in beş yaş ve üstü çocuklara yönelik Kovid aşısı Avrupa Birliği'nde onay aldı. Avrupa İlaç Ajansı'nin (EMA) uzmanları bunu Perşembe günü öğle saatlerinde duyurdular. İki ay boyunca, beş ila on bir yaşındakiler için aşının riskleri ve etkinliği hakkındaki veriler gözden geçirildi. EMA, Biontech / Pfizer'den uygun çocuk ampulleri temin edilir edilmez uygulanabileceklerini söyledi. Karar zaten bu yönde bekleniyordu.

Moderna'nın altı ila on bir yaş arası çocuklar için aşısının onaylanması hâlâ tartışılıyor. EMA çocukların aşılanması için onay verdikten sonra, AB Komisyonu'nun hâlâ resmi onayını vermesi gerekiyor - ancak bu tamamen bir formalite meselesi.