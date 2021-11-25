Beş yaş ve üstü: Biontech / Pfizer'in çocuk aşısı onay aldı
Avrupa İlaç Ajansı' gerekli olan uygun çocuk ampulleri temin edilir edilmez uygulanabileceğini söyledi.
Biontech / Pfizer'in beş yaş ve üstü çocuklara yönelik Kovid aşısı Avrupa Birliği'nde onay aldı. Avrupa İlaç Ajansı'nin (EMA) uzmanları bunu Perşembe günü öğle saatlerinde duyurdular. İki ay boyunca, beş ila on bir yaşındakiler için aşının riskleri ve etkinliği hakkındaki veriler gözden geçirildi. EMA, Biontech / Pfizer'den uygun çocuk ampulleri temin edilir edilmez uygulanabileceklerini söyledi. Karar zaten bu yönde bekleniyordu.
Moderna'nın altı ila on bir yaş arası çocuklar için aşısının onaylanması hâlâ tartışılıyor. EMA çocukların aşılanması için onay verdikten sonra, AB Komisyonu'nun hâlâ resmi onayını vermesi gerekiyor - ancak bu tamamen bir formalite meselesi.
Avrupa'da Pfizer ve Biontech'in aşısı şimdiye kadar yalnızca on iki yaş ve üzeri kişiler için onaylandı. Ulusal Aşı Komitesinin (NIG) de EMA onayından sonra ilgili bir tavsiye yayınlayacağı varsayılabilir.
Yetişkinlere yapılan aşıyla aynı mi?
Biontech / Pfizer'in çocuklara yönelik aşı formülünü biraz değiştirdiği, Ekim ayının sonunda FDA'daki duruşmadan beri biliniyor. Aşı, farklı bir tampon içerir: çözeltinin pH'ını koruyan aktif olmayan bir bileşen. Pfizer'e göre bu yaş grubunda aşı yoluyla Kovid 19 hastalığına karşı korunma yüzde 90,7. Ateş, yorgunluk veya baş ağrısının bilinen yan etkilerine ek olarak, çocuk aşılamasında yeni bir yan etki ortaya çıktığı bilinmemektedir.
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