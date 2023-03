Warum der Döner weit mehr als nur Fast Food ist

Der “Iskender Döner” oder “Iskender Kebab” gilt bis heute als die Ursprungsform des Döners. Traditionell handelt es sich dabei ein Tellergericht: Das gut gewürzte Fleisch wird auf gegrilltem Brot, getoppt mit zerlassener Butter und Joghurt serviert.

Die heute vor allem im europäischen Raum bekannte Form des Döners kam erst viel später ins Spiel. Und zwar in Deutschland.

"Hauptstadt des Döners"

Der Legende nach, oder zumindest der Erzählung von ATDiD, dem Verein türkischer Dönerhersteller in Europa, soll Kadir Nurman die bahnbrechende Idee gehabt haben, das ursprüngliche Tellergericht als Fast Food zu verkaufen. Selbst als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, sei ihm schnell aufgefallen, dass die Menschen hier lieber während dem Gehen essen. 1972 soll so der “Berliner Döner" entstanden sein. Wurde Nurmans Imbissbude beim Zoo am Kurfürstendamm anfangs noch großteils von Gastarbeitern besucht, entdeckten später auch immer mehr Deutsche das Gericht für sich.

Mittlerweile gibt es allein in Deutschland 16.000 Dönerbuden. Berlin gilt allein mit über 1000 als “die Hauptstadt des Döners”. In Österreich, vor allem in Wien, gehören Dönerläden auch zum Stadtbild dazu.

Türkei - Deutschland - Türkei

Die neue, schnelle Version des Döners schwappte mit den Gastarbeitern auch in die Türkei über - und erfreut sich mittlerweile auch dort großer Beliebtheit. Einmal von der Türkei nach Deutschland und dann wieder zurück also - eine Entwicklung, die sich übrigens nicht nur auf die Kulinarik beschränkt. So gilt als Geburtsstätte des türkischen Raps auch Berlin. Kinder von Gastarbeitern hatten die neuartige Musikrichtung in den 1990er in der Heimat ihrer Eltern groß gemacht (siehe etwa Cartel).

Ah ja, falls sie sich nun fragen, wie das Essen im anfangs erwähnten Laden schmeckt: Ich kann es ihnen leider nicht sagen. Der Imbiss dürfte wohl der Pandemie zum Opfer gefallen sein.

Türkischen Döner nach "Berliner Art" bekommt man zum Glück ja aber auch in Wien.