"Wiener Klänge für Türkei & Syrien": Benefizkonzert für Erdbebenopfer

„Wiener Klänge für Türkei&Syrien“ - eine Benefizveranstaltung für vom Erdbeben Betroffene in der Türkei und in Syrien. Etwa 30 Künstler*innen, Schriftsteller*innen und Visual Artists haben sich zusammengeschlossen, um an einem 3-stündigen Abendprogramm im Theater Akzent, am 4. März 2023, von 19:30 bis 22:30 Uhr, gemeinsam für die gute Sache auf der Bühne zu stehen. Klänge aus dem Orient, Balkan, Afrika und dem Westen erzeugen einen Worldmusic-Mix mit Feingeschmack.

Der Erlös dieser Veranstaltung kommt zur Gänze den Erdbebenopfern in dem Gebiet zugute. Für den nachweislich zweckmäßigen Einsatz der Erlöse wird eine enge Kooperation mit vor Ort engagierten Einrichtungen und Initiativen hergestellt.

Mit freundlicher Unterstützung der AK Wien & des Theater Akzents, des MedienWerk MW e.U. und SOZIORBIT Verein für Kunst und Kultur. Durch den Abend führt ORF Moderatorin Ani Gülgün-Mayr.