Balkan in Aufruhr: Serbische Polizisten feiern Genozid von Srebrenica

"Srebrenica, du bist mir so lieb, mögest du dich noch dreimal wiederholen". So lauten die Zeilen des Lieds, das einen sichtlich betrunkenen Mann in Ekstase versetzen lässt. Er schwingt, neben dem Tisch stehend, sein mit Sliwowitz gefülltes Glas, während seine Komparsen anstoßen. Das Video erschien auf dem Facebook-Profil eines serbischen Polizisten und sprach sich innerhalb kürzester Zeit in der gesamten ex-jugoslawischen Region herum.

Aufgenommen wurde das Ganze in einem Restaurant in der kleinen, im Südwesten Serbiens gelegenen Stadt Priboj. Der Anlass der feuchtfröhlichen Party war ein Kindergeburtstag - der des Sohnes eines Polizisten. Anwesend sind einige, teils hochrangige Beamte der lokalen, aber auch regionalen Polizeibehörde. Die Veranstaltung wirkt völlig normal - bis auf die Tatsache, dass die Herrschaften ein Lied singen, in dem zu einer Wiederholung der Völkermorde und Massaker an Kroaten und Bosniaken aufgerufen wird.