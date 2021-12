Wirbel am Balkan um einen rauchenden Buben

Eine kurze Analyse des Videos lässt lediglich einen Rückschluss zu: Entstanden ist es am Balkan. Irgendwo am Balkan. Der Balkan-Experte würde sich womöglich aus dem Fenster lehnen und behaupten, es handelt sich um Bosnien und Herzegowina. Ableiten ließe sich anhand des Dialekts, in dem der Sänger, der im Hintergrund zu hören ist, singt. Doch, das tut nichts zur Sache, die Hauptrolle in diesem Video spielt ein Bub. Leider.

Er dürfte vier oder fünf Jahre alt sein. Er sitzt am Tisch eines Lokals (Restaurant?), in dem anscheinend etwas gefeiert wird, womöglich eine Hochzeit. Neben ihm sitzt eine Frau, die seine Großmutter sein dürfte. Kurz eingeblendet wird in dem heimlich aufgenommenen Video - zumindest lässt sich der Bub nicht anmerken, dass er weiß, dass ihn sein Gegenüber filmt - auch eine andere Frau, die vom Alter her seine Mutter sein könnte. Das tut auch nichts zur Sache, denn die beiden Frauen haben anscheinend besseres vor als darauf zu achten, was der Bub tut. Er raucht nämlich eine Zigarette. Und zwar ganz und gar nicht heimlich.