"Sechzehn Wörter" erhielt den Buchpreis 2017

2017 veröffentlicht Nava Ebrahimi ihren ersten Roman „Sechzehn Wörter“, „einen klug komponierten und sprachbewussten literarischen Beitrag über Identität, Herkunft und den Zusammenprall unterschiedlicher kultureller Welten“, so der damalige Kulturminister Thomas Drozda, der ihr im Rahmen der Verleihung des Österreichischen Buchpreises 2017 den Debütpreis verlieh. Es geht in dem Buch um eine Iranerin, die nach dem Tod ihrer Großmutter in ihr Geburtsland zurückfährt. Die Reise in die bei einem Erdbeben zerstörte, uralte Stadt Bam wird zu einer Auseinandersetzung mit dem eigenen Sein, der vermeintlich vertrauten alten Heimat und bisherigen Lebensgewissheiten. 2019 gab es dafür auch den steirischen Morgenstern-Preis. „Schreiben ist für mich der Weg, mit den Widersprüchen, mit den Ambivalenzen und Ambiguitäten des Lebens fertig zu werden. Einzig Kunst und in meinem Fall Literatur kann meiner Meinung nach der Komplexität, der Vielschichtigkeit der Dinge gerecht werden“, sagte Ebrahimi damals in ihrer Dankesrede.

Designstudio mit Kriegstrauma

2020 folgte „Das Paradies meines Nachbarn“, ein Roman, der aus der hochglanzpolierten Gegenwart eines international erfolgreichen Designstudios in die düstere Vergangenheit des iranisch-irakischen Kriegs zurückführt. Kurz nach dem Erscheinen kam der Lockdown. „Das war ziemlich schrecklich, denn ich wäre mit meinem Buch zwei Monate auf Tour gewesen. Ich hatte drei Jahre daran gearbeitet und mich sehr darauf gefreut, vielen Menschen mein Buch vorstellen zu können. Und plötzlich wurde ich unsichtbar. Ich war mit zwei kleinen Jungs zu Hause eingesperrt. Das war erst einmal ziemlich herausfordernd“, erinnerte sich Ebrahimi, die hofft, dass mit dem Bachmann-Preis nun ihr Buch „noch einmal etwas verspätete Aufmerksamkeit bekommt“.

Neuerscheinung im August

Ihr im August erscheinendes nächstes Buch heißt „Einander“ und hat weder mit ihren ersten beiden Romanen noch mit dem Bachmann-Preis etwas zu tun. „Das ist ein Ausfüll- und Lesebuch mit Fragen und Kurzprosa zum Verschenken - an Eltern, Großeltern, Kinder, Tanten, Geschwister. Ich habe es mit der befreundeten Grafikerin und Illustratorin Sabine Presslauer als Wendebuch konzipiert, also mit zwei Anfängen: Gedacht ist, dass man gemeinsam die Fragen beantwortet und gemeinsam die Texte liest, die alle im engeren oder weiteren Sinne Familie thematisieren - sowohl die schöneren als auch die schwierigeren Seiten“, erzählt Ebrahimi.