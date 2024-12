Durchschnittlicher Rechnungsbetrag in Restaurants stieg in letzten 5 Jahren um 80 %

Im Gespräch mit dem kroatischen RTL-Ableger nahm der Zagreber Gastronom Marin Medak Stellung zu den Preisen auf dem Adventmarkt. Die Preise seien überall gestiegen, auch hier, erinnerte Medak. "Der durchschnittliche Rechnungsbetrag in Restaurants ist in den letzten fünf Jahren um 80 Prozent gestiegen. Aber auch die Zahl der ausgestellten Rechnungen wächst, die Zahl der neu eröffneten Unternehmen wächst, die Zahl der Beschäftigten in dieser Branche wächst um fast 15 Prozent, sodass überall ausgegeben wird."

Seiner Meinung nach gebe es keinen Grund, die Preise zu senken. "Vor allem, wenn wir den Nettogewinn betrachten, denn dieser liegt im Gastgewerbe in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt bei fünf Prozent." Die Inflation lag in diesem Zeitraum bei fast 80 Prozent. Man kann also in den letzten fünf Jahren keinen Jahresgewinn finden, der höher als sieben Prozent ist", erklärte Medak.