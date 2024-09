Attacke auf serbische Botschafterin in Madrid

In der spanischen Hauptstadt Madrid ist es am Wochenende zu einem Vorfall gekommen, der in Serbien hohe Wellen schlägt.

Treibstoffdiebstahl-Affäre

Irena Šarac wurde vor einem Jahr zur Botschafterin Serbiens in Spanien ernannt. Davor war sie u.a. in der Botschaft ihres Landes in Griechenland tätig. Ihr Name wurde in dieser Zeit auch der breiten Öffentlichkeit bekannt, als er im Kontext der Treibstoffdiebstahl-Affäre auftauchte. Šarac und einige weitere Kolleginnen und Kollegen wurden beschuldigt, den Treibstoff, den die Botschaftsbediensteten in Athen zu einem günstigen Preis bekamen, weiterverkauft zu haben. Dadurch soll die griechische Staatskasse um geschätzte zwei Millionen Euro geschädigt worden sein, der Ruf Serbiens in Griechenland ebenso.

Medienberichten zufolge führte die Affäre dazu, dass die griechischen Behörden ihr die Gastfreundschaft entzogen. Šarac dementierte die Berichte zwar, zu weiteren Belastungen kam es aufgrund ihrer diplomatischen Immunität aber nicht.