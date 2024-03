Vučić: Serbien will vier Atomreaktoren bauen

Serbien will sich als führende Kraft in der europäischen Atomkraft profilieren. Sein Land wolle vier Atomreaktoren bauen, sagte der serbische Präsident Aleksandar Vučić am Donnerstag nach Angaben des regierungsnahen Belgrader Senders B-92 beim "Atomenergiegipfel" in Brüssel, an dem auch mehrere EU-Regierungschefs teilnahmen.