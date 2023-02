Baba Asim: Der unermüdliche Flüchtlingshelfer von Bihać

Karabegović lebt und arbeitet in Bihać, einer Kleinstadt im Nordwesten Bosnien-Herzegowinas mit etwa 60.000 Einwohnern. Bekannt ist die Stadt für ihre wunderschönen Wasserfälle und den urigen Wildfluss Una, der durch Kroatien und Bosnien-Herzegowina fließt. Spätestens seit 2018 ist Bihać aber für viele als die letzte Station für Migranten vor den EU-Außengrenzen bekannt geworden.

Die prekäre humanitäre Lage und die anfängliche Überforderung der lokalen Politik haben immer wieder für schreckliche Bilder aus den dort notdürftig errichteten Flüchtlingslagern Lipa und Vučjak gesorgt. “Die Behörden haben anfangs die ganze Situation um die Flüchtlingskrise nicht verstanden. Sie waren nicht bereit dafür und auch nicht organisiert”, sagt “Baba Asim”, wie er von den Migranten aus Respekt und wegen seiner Hilfsbereitschaft genannt wird. Baba sei in Muttersprachen vieler Geflüchteten die Bezeichnung für Vater, erklärt er.

Unermüdlicher Einsatz

Im Frühjahr 2018 hat er angefangen, sich für die Geflüchteten einzusetzen. Mit seinem kleinen Lebensmittelshop im Stadtzentrum hat er geholfen, wo er nur konnte. Viele seiner Kollegen in Bihać haben Kleidung oder Lebensmittel hergegeben, die er an die Migranten, die in der Nähe seines Shops Unterschlupf gefunden haben, verteilt hat.

Ein Jahr später hat sich eine Helferin der österreichischen Initiative SOS-Balkanroute bei ihm gemeldet. Seitdem arbeiten sie gemeinsam daran, die Migranten an den EU-Außengrenzen, speziell an der kroatisch-bosnischen sowie der ungarisch-serbischen Grenze, zu unterstützen.

Jährlich werden in ganz Österreich Spendenaktionen organisiert, die an hilfsbedürftige Migranten weitergegeben werden. Gesammelt werden vor allem Schlafsäcke, Jacken und Schuhe. Alles was warm hält und einen auf das “Game” vorbereitet. “Sie wollen kein Geld, sondern brauchen Kleidung, damit sie nicht erfrieren”, sagt Karabegović im Gespräch mit dem KURIER.