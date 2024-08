Wie der Algenschleim von Italien nach Kroatien schwappt

Bereits im Juli 2024 häuften sich die Meldungen über das Auftreten von Algenschleim in Italien , insbesondere in den norditalienischen Regionen Friaul, Venetien und Emilia-Romagna , aber auch an den Küsten der Regionen Molise, Abruzzen und Apulien . Die extreme Hitzewelle, die das Mittelmeer auf bis zu 30 Grad aufheizt, begünstigt die Vermehrung des braunen Schleims. Vor allem Touristen fühlen sich durch die Algen im Badeurlaub gestört.

Braunes Wasser in Istrien

In den Badenorten können die Urlauber nur auf Wind, Regen und Wellen hoffen, denn nur so wird die Plage von den touristischen Hotspots quasi weggespült. Und während der Schleimteppich Italien langsam verlässt, scheint er nun nach Istrien in Kroatien abzutreiben. Auf einem Video aus dem beliebten Badeort Poreč, das in den sozialen Medien kursiert, ist die braune Schleimschicht unweit des Strandes deutlich zu sehen.