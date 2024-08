Die Hitzewelle hat Kroatien in diesem Sommer mit Waldbränden und extremen Temperaturen fest im Griff.

An der Adria stiegen die Temperaturen im Juli auf bis zu 37 Grad. Auch im Meer fanden Urlauber und Einheimische kaum Abkühlung, die Wassertemperaturen lagen zwischen 23 und 27 Grad. Spitzenreiter Dubrovnik erreichte im Wasser sogar knapp die 30-Grad-Marke.

Wurden hier am 26. Juli noch Temperaturen um 29,7 Grad gemessen, betrug die Temperaturdifferenz eine Woche später 10 Grad - die Wassertemperatur lag somit unter der 20-Grad-Marke. Für sommerlichen Badespaß war das Wasser eindeutig zu kalt.

Doch dann kam der plötzliche Umschwung: Am Wochenende sank die Wassertemperatur auf der Halbinsel Pelješac an der dalmatinischen Küste nach Angaben des staatlichen Hydrometeorologischen Instituts (DHMZ) auf 19,1 Grad Celsius.

Dadurch könne laut Vilibić die Wassertemperatur stark sinken. "Das passiert oft im Sommer und nach einer Hitzewelle. Nach dem Sturm dauert es einige Tage, bis das Meer wieder seine normale Temperatur erreicht", so der Forscher.

Laut Ivica Vilibić vom Nationalen Forschungsinstitut Ruđer Bošković ist die plötzliche Erwärmung des Meeres auf Stürme zurückzuführen, die die Oberflächentemperatur des Wassers verändert hätten. "Die Meerestemperatur wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Wenn im Sommer ein stärkerer Sturm weht, kommt es zu einem Phänomen, das man 'Upwelling' nennt. Dabei drückt der Sturm die Meeresoberfläche quasi in Richtung offenes Meer, das kältere Meer aus größerer Tiefe steigt dann auf", so Vilibić gegenüber der kroatischen Zeitung večernji.hr.

Eine andere Expertin vom Institut für Ozeanographie und Fischerei in Split sieht die Ursache für den Temperatursturz nicht im Sturm, da derzeit kein kalter Wind an der Küste weht. "Diese Zahl kommt mir seltsam vor, aber ich würde keine Schlussfolgerungen ziehen, bis die Kontinuität des Temperaturabfalls bestätigt ist“, so die Expertin gegenüber večernji.hr.

Das Hydrometeorologische Institut DHMZ will die Daten des plötzlichen Temperatursturzes noch einmal untersuchen. Derzeit beträgt die Wassertemperatur in Dubrovnik 24 Grad.