Alle Jahre wieder fiebern wir dem Badeurlaub im Sommer entgegen, vorzugsweise an einem der vielen Strände Europas. Ob zwei Wochen, eine Woche oder nur ein paar Tage: Kaum ein Ort kann die strapazierten Lebensgeister wieder so herstellen wie das Meer.

Hitzewelle reißt nicht ab

Doch auch in diesem Jahr zeigt sich die Hitzewelle gnadenlos, in den meisten europäischen Urlaubsländern (ebenso in Österreich) zeigt das Thermometer aktuell weit über 30 Grad Celsius an.

Griechenland und Kroatien etwa stöhnen aktuell sehr unter der Hitze. "Wir rechnen mit 43 Grad und mehr in den nächsten Tagen", sagte ein Meteorologe des griechischen Fernsehsenders ERT Anfang der Woche.